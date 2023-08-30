Производитель "Доширака" отреагировал на сообщения о грядущем дефиците лапши

Представитель компании "Доширак Коя" опроверг сообщения о том, что в России ожидается дефицит этой лапши быстрого приготовления. По его словам, завод продолжает работать в штатном режиме.

"Завод работает в обычном режиме, ничего такого нет", — приводит RT заявление сотрудника компании.