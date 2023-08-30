Производитель "Доширака" отреагировал на сообщения о грядущем дефиците лапши
Производитель "Доширака" опроверг сообщения о грядущем дефиците лапши
Представитель компании "Доширак Коя" опроверг сообщения о том, что в России ожидается дефицит этой лапши быстрого приготовления. По его словам, завод продолжает работать в штатном режиме.
"Завод работает в обычном режиме, ничего такого нет", — приводит RT заявление сотрудника компании.
Ранее Mash, ссылаясь на источники, сообщил, что в России ожидается дефицит "Доширака". Телеграм-канал утверждал, что мигранты из Средней Азии, занятые на производстве, якобы массово увольняются и уезжают в другие страны из-за обрушения курса рубля.
Shutterstock