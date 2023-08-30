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30 августа, 11:22

Производитель "Доширака" отреагировал на сообщения о грядущем дефиците лапши

Производитель "Доширака" опроверг сообщения о грядущем дефиците лапши

Представитель компании "Доширак Коя" опроверг сообщения о том, что в России ожидается дефицит этой лапши быстрого приготовления. По его словам, завод продолжает работать в штатном режиме.

"Завод работает в обычном режиме, ничего такого нет", — приводит RT заявление сотрудника компании.

Учёный усомнился в антипохмельных свойствах доширака

Учёный усомнился в антипохмельных свойствах доширака

Ранее Mash, ссылаясь на источники, сообщил, что в России ожидается дефицит "Доширака". Телеграм-канал утверждал, что мигранты из Средней Азии, занятые на производстве, якобы массово увольняются и уезжают в другие страны из-за обрушения курса рубля.

Обложка ©

Shutterstock

Наталья Исакова
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