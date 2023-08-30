Опрос показал, насколько долговечна школьная любовь
Опрос: 72% россиян встретили первую любовь в школе
Большинство россиян (72%) встречают первую любовь в школьные годы, при этом лишь у 5% получается сохранить отношения с этим человеком после выпускного. Правда, затем всё же наступает расставание. Таковы результаты опроса, проведённого социологическим агентством "Вебер".
В ходе исследования 87% респондентов рассказали, что их школьные чувства не переросли в любовь, а остались только на уровне симпатии. Об этом сообщает телеканал "360".
Если на личном фронте всё плохо, то узнать, есть ли будущее у ваших отношений, помогут нумерология и даты рождения. По мнению нумеролога, рассчитать любовную совместимость несложно — достаточно произвести элементарные математические действия.
ТАСС / Кирилл Кухмарь