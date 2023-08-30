Регион

Уведомления отключены

30 августа, 14:08

Украинский дрон под Воронежем упал на "важнейший стратегический объект" — сельский туалет

Сбитый под Воронежем украинский БПЛА упал на уличный туалет

<p>Украинский беспилотник, сбитый в Воронежской области, упал на сельский туалет. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/56347" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Украинский беспилотник, сбитый в Воронежской области, упал на сельский туалет. Фото © SHOT

Украинский беспилотник, сбитый в Воронежской области, упал на сельский туалет. Об этом сообщает SHOT.

Украинский беспилотник, сбитый в Воронежской области, упал на сельский туалет. Фото © SHOT

Украинский беспилотник, сбитый в Воронежской области, упал на сельский туалет. Фото © SHOT

Подавленный системой радиоэлектронной борьбы, дрон упал на уличный туалет. К счастью, там никого не было. Как уточняет телеграм-канал, стоимость одного такого беспилотника — 18 миллионов рублей.

В Пскове устранили последствия ночной атаки дронов

В Пскове устранили последствия ночной атаки дронов

Напомним, о том, что системы РЭБ обнаружили и подавили беспилотник самолётного типа, ранее сегодня сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Инцидент произошёл днём 30 августа в 22 километрах от Воронежа.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Воронежская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров