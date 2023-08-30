Украинский дрон под Воронежем упал на "важнейший стратегический объект" — сельский туалет
Сбитый под Воронежем украинский БПЛА упал на уличный туалет
Украинский беспилотник, сбитый в Воронежской области, упал на сельский туалет. Об этом сообщает SHOT.
Подавленный системой радиоэлектронной борьбы, дрон упал на уличный туалет. К счастью, там никого не было. Как уточняет телеграм-канал, стоимость одного такого беспилотника — 18 миллионов рублей.
Напомним, о том, что системы РЭБ обнаружили и подавили беспилотник самолётного типа, ранее сегодня сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Инцидент произошёл днём 30 августа в 22 километрах от Воронежа.