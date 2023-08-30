Системы РЭБ в Воронежской области обнаружили и подавили беспилотник самолётного типа
Губернатор Гусев: Системы РЭБ обнаружили и подавили БПЛА под Воронежем
В Воронежской области системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и подавили беспилотник самолётного типа. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, это произошло днём в среду, 30 августа.
"Сегодня днём в 22 километрах от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолётного типа", — написал глава области в телеграм-канале.
По словам Гусева, в результате инцидента никто не пострадал, на месте происшествия работают специальные службы.
Как писал Лайф, в ночь на 30 августа на аэропорт в Пскове была совершена атака беспилотников. По словам губернатора региона, военным удалось отразить её. После атаки на территории аэропорта произошёл пожар. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. После этого в аэропорту отменили все рейсы. Также один БПЛА был сбит в Рузском районе Подмосковья. Позднее Лайф опубликовал кадры с места уничтожения дрона. Беспилотник упал на деревья и взорвался. Кроме того, несколько попыток атаковать ВСУ предприняли в Брянской, Рязанской и Орловской областях. А в Калужской области дрон рухнул в резервуар для нефтепродуктов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ