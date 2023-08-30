Системы РЭБ в Воронежской области обнаружили и подавили беспилотник самолётного типа

В Воронежской области системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и подавили беспилотник самолётного типа. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, это произошло днём в среду, 30 августа.

"Сегодня днём в 22 километрах от Воронежа в западном направлении системами РЭБ обнаружен и подавлен БПЛА самолётного типа", — написал глава области в телеграм-канале.