Эксперты выясняют маршруты запуска дронов для недопущения новых атак, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после атаки украинских беспилотников, в том числе на аэропорт в Пскове, заявил, что российские военные эксперты выясняют маршруты запуска дронов. По его словам, это делается для того, чтобы впредь не допустить подобных инцидентов.