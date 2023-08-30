Эксперты выясняют маршруты запуска дронов для недопущения новых атак, заявили в Кремле
Песков: Военные эксперты работают над мерами по недопущению атак беспилотников
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после атаки украинских беспилотников, в том числе на аэропорт в Пскове, заявил, что российские военные эксперты выясняют маршруты запуска дронов. По его словам, это делается для того, чтобы впредь не допустить подобных инцидентов.
"В настоящее время наши военные эксперты работают. Выясняются маршруты, анализируется то, как было это сделано, чтобы принять меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем", — сказал представитель Кремля.
Напомним, в ночь на 30 августа на аэропорт в Пскове была совершена атака беспилотников. Как сообщил губернатор региона Михаил Ведерников, её отразили военные Минобороны РФ. После атаки на территории аэропорта произошёл пожар. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. В аэропорту отменены все рейсы. Также один БПЛА был сбит в Рузском районе Подмосковья. Позднее Лайф опубликовал кадры с места уничтожения дрона в Подмосковье. Как оказалось, беспилотник врезался в дерево у жилых домов и сдетонировал. Кроме того, несколько попыток атаковать ВСУ предприняли в Брянской, Рязанской и Орловской областях. А в Калужской области дрон упал в резервуар для нефтепродуктов.
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