Регион

Уведомления отключены

30 августа, 14:32

Федерация тхэквондо ITF России стала членом Азиатской федерации тхэквондо ITF

Россия официально вошла в состав Азиатской федерации тхэквондо ITF. О принятии нашей страны в данную спортивную организацию сообщили в пресс-службе Федерации тхэквондо ITF РФ.

Таким образом, Россия стала 34-й страной, вошедшей в состав Азиатской федерации тхэквондо ITF. Теперь у наших спортсменов есть возможность выступать на соревнованиях в Азии. Чемпионат Азии пройдёт в Индии уже в следующем году. Кроме того, вице-президентом Международной федерации тхэквондо ITF был избран россиянин Юрий Калашников.

Стоит отметить, что тхэквондо ITF не является олимпийским видом спорта. За олимпийские дисциплины тхэквондо в нашей стране отвечает Союз тхэквондо России.

Российских кибатлетов не допустили к ЧМ-2024 в Цюрихе

Российских кибатлетов не допустили к ЧМ-2024 в Цюрихе

Ранее сообщалось, что Всемирная федерация бадминтона (BWF) допустила спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям. Однако они смогут участвовать в международных встречах только с 26 февраля 2024 года.

Обложка ©

ТАСС / Егор Алеев

Иван Косицын
  • Новости
  • тхэквондо
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров