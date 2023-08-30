Федерация тхэквондо ITF России стала членом Азиатской федерации тхэквондо ITF

Россия официально вошла в состав Азиатской федерации тхэквондо ITF. О принятии нашей страны в данную спортивную организацию сообщили в пресс-службе Федерации тхэквондо ITF РФ.

Таким образом, Россия стала 34-й страной, вошедшей в состав Азиатской федерации тхэквондо ITF. Теперь у наших спортсменов есть возможность выступать на соревнованиях в Азии. Чемпионат Азии пройдёт в Индии уже в следующем году. Кроме того, вице-президентом Международной федерации тхэквондо ITF был избран россиянин Юрий Калашников.

Стоит отметить, что тхэквондо ITF не является олимпийским видом спорта. За олимпийские дисциплины тхэквондо в нашей стране отвечает Союз тхэквондо России.