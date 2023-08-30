Готовившего взрыв в Брянской области украинца приговорили к 12 годам тюрьмы

Задержанного в Брянской области украинца Александра Бобровицкого приговорили к 12 годам лишения свободы за подготовку теракта. Такое решение вынес 2-й Западный окружной военный суд.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, четыре года мужчина проведёт в тюрьме, а восемь лет — в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 550 тысяч рублей.

Бобровицкий был задержан в Брянской области после извлечения из тайника термобарической боевой части ракеты для украинского ПТРК "Корсар". Гражданин Украины планировал теракт на объекте транспортной или промышленной инфраструктуры. Он признал вину, заявив, что верил, что его действия приведут к прекращению спецоперации на Украине. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.