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30 августа, 15:14

В Петербурге запущены три новые станции мониторинга атмосферного воздуха

В Санкт-Петербурге запущены три новые станции мониторинга атмосферного воздуха: во Фрунзенском, Красносельском и Кировском районах. Современные системы работают в автоматическом режиме и через каждые 20 минут отправляют данные в лабораторию. Показатели оценивают по двум десяткам параметров, а не по шести, как раньше.

В Петербурге запущены три новые станции мониторинга атмосферного воздуха. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Понятно, что оборудование, которое используется, уже морально и физически устарело, поэтому по поручению губернатора мы до 2025 года должны приобрести и запустить порядка 30 автоматических станций", — приводит слова председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александра Германа телеканал "Санкт-Петербург".

Программа рассчитана на три года. До конца 2023-го обновят ещё восемь станций.

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Ранее Лайф писал о реализации проекта "Чистый воздух". Вице-премьер России Виктория Абрамченко дала оценку работе Омского НПЗ, который занимается этой программой.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Никита Осипов
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