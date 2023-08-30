В Санкт-Петербурге запущены три новые станции мониторинга атмосферного воздуха: во Фрунзенском, Красносельском и Кировском районах. Современные системы работают в автоматическом режиме и через каждые 20 минут отправляют данные в лабораторию. Показатели оценивают по двум десяткам параметров, а не по шести, как раньше.

В Петербурге запущены три новые станции мониторинга атмосферного воздуха. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

"Понятно, что оборудование, которое используется, уже морально и физически устарело, поэтому по поручению губернатора мы до 2025 года должны приобрести и запустить порядка 30 автоматических станций", — приводит слова председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александра Германа телеканал "Санкт-Петербург".

Программа рассчитана на три года. До конца 2023-го обновят ещё восемь станций.