Регион

Уведомления отключены

30 августа, 15:24

"Издевавшегося над пассажирами" сотрудника Уральских авиалиний отстранили от работы

Mash: Сотрудника Уральских авиалиний отстранили от работы из-за жалоб пассажиров

<p>Ильдар Латыпов. Обложка © Кадр из видео Telegram / <a href="https://t.me/breakingmash/46607" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Ильдар Латыпов. Обложка © Кадр из видео Telegram / Mash

Сотрудника Уральских авиалиний Ильдара Латыпова отстранили от работы в аэропорту Домодедово. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, его проверят на злоупотребление должностными полномочиями.

"Генпрокуратура РФ с привлечением Московской межрегиональной и Уральской транспортных прокуратур организовала проверку в связи с некорректным поведением нанятого авиакомпанией "Уральские авиалинии" сотрудника в аэропорту Домодедово", — говорится в заявлении надзорного ведомства.

Mash уточняет, что речь идёт именно об Ильдаре Латыпове.

Пассажир "Победы" облапал соседку, прикрываясь сонливостью, и теперь его ищут

Пассажир "Победы" облапал соседку, прикрываясь сонливостью, и теперь его ищут

В начале августа Лайф рассказывал о необычных методах его работы. Пассажиры жаловались, что он над ними буквально издевался. Он снимал людей с полёта за плохое, по его мнению, поведение и штрафовал без веских на то причин.

Наталья Исакова
  • Новости
  • уральскиеавиалинии
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров