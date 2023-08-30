"Издевавшегося над пассажирами" сотрудника Уральских авиалиний отстранили от работы
Mash: Сотрудника Уральских авиалиний отстранили от работы из-за жалоб пассажиров
Ильдар Латыпов. Обложка © Кадр из видео Telegram / Mash
Сотрудника Уральских авиалиний Ильдара Латыпова отстранили от работы в аэропорту Домодедово. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, его проверят на злоупотребление должностными полномочиями.
"Генпрокуратура РФ с привлечением Московской межрегиональной и Уральской транспортных прокуратур организовала проверку в связи с некорректным поведением нанятого авиакомпанией "Уральские авиалинии" сотрудника в аэропорту Домодедово", — говорится в заявлении надзорного ведомства.
Mash уточняет, что речь идёт именно об Ильдаре Латыпове.
В начале августа Лайф рассказывал о необычных методах его работы. Пассажиры жаловались, что он над ними буквально издевался. Он снимал людей с полёта за плохое, по его мнению, поведение и штрафовал без веских на то причин.