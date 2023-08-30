Россиянам рассказали, как бороться с выпивающими на детских площадках компаниями

Распитие алкоголя на детской площадке — это прямое нарушение закона, а значит, с этим можно бороться. Начать — с размещения таблички, предупреждающей о штрафе за такие действия. Такой совет дали в "Роскачестве".

"В качестве превентивной меры можно повесить у детской площадки табличку с сообщением о том, что употреблять алкоголь, курить и слушать громкую музыку на детской площадке нельзя. Уже это может отпугнуть многие компании", — отметили там в беседе с RT.

В ведомстве добавили, что зона рядом с многоквартирным домом является общественным местом, поэтому там должны соблюдаться установленные правила. Многие считают, что употреблять спиртное на улице можно, если спрятать этикетку или бутылку в бумажный пакет, однако от этого посиделки не становятся легальными. Более того, если не будет этикетки, то полиции придётся отдавать напиток на экспертизу, чтобы доказать, что это точно алкоголь. Если распивающие ругаются и дерутся, можно вызывать участкового.

"Сам факт употребления алкоголя (пиво, сидр, коктейли из баночек тоже считаются) уже является основанием для обращения в полицию. Также есть смысл обращаться к участковому, особенно если компании собираются на детских площадках регулярно. Участковый может провести беседу, напомнить о недопустимости такого поведения, выписать штраф", — добавили в ведомстве.

Вначале лучше попробовать решить вопрос мирно, однако если диалог не помог, то нужно сделать фото или видео, чтобы были доказательства. За употребление спиртного в запрещённых местах предусмотрен штраф от 500 до полутора тысяч рублей, причём заплатить придётся каждому участнику посиделок.