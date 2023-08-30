Психолог объяснила, почему некоторые девушки выбирают в мужья "дедушек"

Человек может неосознанно искать партнёра сильно старше себя, чтобы о нём заботились, поддерживали, а также оплачивали его "хотелки" и капризы. Такое мнение высказала эксперт по коммуникациям, психолог Таня Василькова.

Она считает, что девушка, выбирая "дедушек", ищет тепло, нежность и мужскую энергию, которой ей не хватило от отца. А сильный пол, соответственно, заботу, не доставшуюся от матери. Психолог говорит, что будучи взрослым, "мальчик ищет грудь мамы", причём сам он зачастую в такой ситуации не готов давать любовь в ответ, то есть работает лишь как "приёмник".

По словам психолога, обычно те, кто младше, более зависимы от опытных, так как полагают, что они им что-то должны. Те же, кто, выбирает более молодого партнёра, готовы быть дающими, спасать и выручать, отдача у них больше. Василькова пояснила, что людям в возрасте важно по жизни быть нужными для кого-то. Именно поэтому женщины-мамы рады готовить завтрак, а мужчины-папы — покупать подарки.

"Одна из множества причин такого выбора может быть в нерождённых детях. Например, у женщины когда-то в молодости был аборт или выкидыш, и она, сама того не понимая, выбирает молодого партнёра, как возможность понянчить того, кто не родился. Это лишь одна из возможных причин, есть и другие, каждый случай индивидуален", — отметила эксперт в беседе с порталом "Страсти".

Конечно, нельзя забывать и про взаимную симпатию и привлекательность, в том числе сексуальную. Зачастую она связана с воспитанием и детскими переживаниями. Некоторых заводит в партнёре большая эмоциональная зрелость и жизненный опыт. Другие предпочитают людей с близким уровнем образования или общими взглядами на культуру. Бывает, что для кого-то на первом месте стоит интеллектуальная совместимость, и в таком случае возраст не является определяющим в выборе, резюмировала психолог.