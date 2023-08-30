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30 августа, 15:18

Gayazov$ Brother$, RASA и другие звёзды выступят 1 сентября в ТРЦ "Европейский"

Большой концерт с участием любимых артистов пройдёт в ТРЦ "Европейский" в Москве 1 сентября. Для гостей выступят Gayazov$ Brother$, RASA, Dante, Миша Майер, Настя Негода и другие звёзды.

Большой концерт пройдёт в ТРЦ "Европейский" в Москве 1 сентября. Фото предоставлено Лайфу

Большой концерт пройдёт в ТРЦ "Европейский" в Москве 1 сентября. Фото предоставлено Лайфу

Отмечать начало нового учебного года и выходных будут на первом этаже атриума "Москва". Праздничный концерт продлится с 15:00 до 20:00. Вход свободный.

Киркоров, Глюкоза, Харламов и другие звёзды, которые поведут детей в школу 1 сентября

Киркоров, Глюкоза, Харламов и другие звёзды, которые поведут детей в школу 1 сентября

А ранее Лайф рассказывал, что в городах страны продолжается музыкальный фестиваль "Русское лето. ZаРоссию". В нём принимают участие звёзды отечественной рок-сцены и местные артисты. Так, 26 августа концерты прошли во Владивостоке, Воронеже и Подольске.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Почуев

Александра Вишнякова
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