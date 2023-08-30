Gayazov$ Brother$, RASA и другие звёзды выступят 1 сентября в ТРЦ "Европейский"
Большой концерт с участием любимых артистов пройдёт в ТРЦ "Европейский" в Москве 1 сентября. Для гостей выступят Gayazov$ Brother$, RASA, Dante, Миша Майер, Настя Негода и другие звёзды.
Большой концерт пройдёт в ТРЦ "Европейский" в Москве 1 сентября. Фото предоставлено Лайфу
Отмечать начало нового учебного года и выходных будут на первом этаже атриума "Москва". Праздничный концерт продлится с 15:00 до 20:00. Вход свободный.
А ранее Лайф рассказывал, что в городах страны продолжается музыкальный фестиваль "Русское лето. ZаРоссию". В нём принимают участие звёзды отечественной рок-сцены и местные артисты. Так, 26 августа концерты прошли во Владивостоке, Воронеже и Подольске.
ТАСС / Михаил Почуев