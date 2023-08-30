У Канарских островов перехватили набитое гашишем судно
Полицейские Испании задержали судно с несколькими тоннами гашиша
Испанские полицейские на юге Канарских островов перехватили судно, на борту которого находилось более шести тонн гашиша. В итоге было задержано пять человек, среди них — глава международной сети наркодилеров, находившийся в бегах несколько месяцев.
Как сообщает пресс-служба правоохранительных органов Испании, по этому делу в нескольких провинциях было проведено шесть обысков, по результатам которых оперативники изъяли свыше 35 тысяч евро наличными, две лодки и машину. В городе Мурсия была найдена подпольная лаборатория, производившая синтетические наркотики.
Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ выявила в подмосковной Шатуре нарколабораторию, управляемую с Украины. Возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание вплоть до пожизненного заключения. Участников преступной группировки заключили под стражу.
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