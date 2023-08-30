У Канарских островов перехватили набитое гашишем судно

Испанские полицейские на юге Канарских островов перехватили судно, на борту которого находилось более шести тонн гашиша. В итоге было задержано пять человек, среди них — глава международной сети наркодилеров, находившийся в бегах несколько месяцев.

Как сообщает пресс-служба правоохранительных органов Испании, по этому делу в нескольких провинциях было проведено шесть обысков, по результатам которых оперативники изъяли свыше 35 тысяч евро наличными, две лодки и машину. В городе Мурсия была найдена подпольная лаборатория, производившая синтетические наркотики.