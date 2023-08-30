В Британии запретили мачете и зомби-ножи

Власти Великобритании в связи с ростом насилия в стране запретили опасные типы холодного оружия, включая мачете и ножи, созданные по мотивам фильмов о зомби. Об этом сообщает пресс-служба МВД Соединённого Королевства.

"Правительство ввело новый запрет на ножи в стиле [фильмов о] зомби и мачете, которые не имеют никакого практического применения", — говорится в заявлении ведомства.

Теперь максимальный срок наказания за ввоз, производство, хранение или продажу ножей, дизайн которых был вдохновлён фильмами о зомби, составит два года. Силовики также будут наделены полномочиями изымать или уничтожать такое холодное оружие на территории частной собственности при наличии оснований полагать, что его будут использовать в насильственных целях.