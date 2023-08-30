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30 августа, 16:33

В Британии запретили мачете и зомби-ножи

Власти Британии в связи с ростом насилия в стране запретили мачете и ножи

Власти Великобритании в связи с ростом насилия в стране запретили опасные типы холодного оружия, включая мачете и ножи, созданные по мотивам фильмов о зомби. Об этом сообщает пресс-служба МВД Соединённого Королевства.

"Правительство ввело новый запрет на ножи в стиле [фильмов о] зомби и мачете, которые не имеют никакого практического применения", — говорится в заявлении ведомства.

Теперь максимальный срок наказания за ввоз, производство, хранение или продажу ножей, дизайн которых был вдохновлён фильмами о зомби, составит два года. Силовики также будут наделены полномочиями изымать или уничтожать такое холодное оружие на территории частной собственности при наличии оснований полагать, что его будут использовать в насильственных целях.

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Ранее Лайф сообщал, что житель Петербурга пригласил женщину в гости выпить и изрезал её мачете. Пострадавшую после вызволения из плена госпитализировали с травмами кисти и головы, а злоумышленник был задержан.

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Наталья Исакова
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