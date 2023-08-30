Больше десятка мёртвых лисичек-фенеков нашли в багаже пассажира во Внуково

В московском аэропорту Внуково в багаже одного из пассажиров обнаружили 12 мёртвых фенеков. Их провезти на территорию России пытался мужчина, прибывший из Египта, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

"При проведении физического контроля были обнаружены миниатюрные лисицы (фенеки) в количестве 12 голов", — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, на зверей не было ни ветеринарных документов, ни разрешения от Россельхознадзора на их ввоз в страну. В итоге тушки лисиц были изъяты, а в отношении пассажира завели дело об административном правонарушении.