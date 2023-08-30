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30 августа, 16:51

Больше десятка мёртвых лисичек-фенеков нашли в багаже пассажира во Внуково

Россельхознадзор: Трупы 12 лисичек-фенеков нашли в багаже пассажира во Внуково

<p>Фенек. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fennec_Fox_Vulpes_zerda.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Drew Avery</p>

Фенек. Обложка © Wikipedia / Drew Avery

В московском аэропорту Внуково в багаже одного из пассажиров обнаружили 12 мёртвых фенеков. Их провезти на территорию России пытался мужчина, прибывший из Египта, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

"При проведении физического контроля были обнаружены миниатюрные лисицы (фенеки) в количестве 12 голов", — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, на зверей не было ни ветеринарных документов, ни разрешения от Россельхознадзора на их ввоз в страну. В итоге тушки лисиц были изъяты, а в отношении пассажира завели дело об административном правонарушении.

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Наталья Исакова
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