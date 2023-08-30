Флаг ВМФ России подняли на новом исследовательском судне "Евгений Горигледжан"

На новом исследовательском судне "Евгений Горигледжан" подняли флаг Военно-морского флота (ВМФ) России. Торжественная церемония прошла на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, сообщает пресс-служба предприятия.

"После объявления приказа главнокомандующего ВМФ о зачислении судна в состав Военно-морского флота командир судна пронёс полотнище военно-морского флага перед строем личного состава корабля, и флаг был поднят", — говорится в сообщении.

Гендиректор завода "Янтарь" Илья Самарин, выступая на церемонии, рассказал, что "Евгений Горигледжан" был построен для Главного управления глубоководных исследований Минобороны. В создании судна принимали участие многие предприятия, и теперь его можно смело называть символом единства корабелов "Янтаря" и российского Военно-морского флота.







Судно "Евгений Горигледжан" проекта 02670 было заложено в марте 2016 года. Оно названо в честь генерального конструктора атомных подлодок в ЦКБ МТ "Рубин" Евгения Алексеевича Горигледжана (1934–2014). Предназначено для научно-исследовательских океанографических работ, экологического мониторинга Мирового океана, а также участия в поисково-спасательных работах.