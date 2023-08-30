В Севастополе опровергли сообщения о закрытии рейда Балаклавы

Информация о том, что рейд Балаклавы якобы будет закрыт до 4 сентября по указанию командующего Черноморским флотом, является фейком. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Это ложь. Весь рейд никто не собирался перекрывать. Те, кто каким-то образом ссылается на документы от флота, даже не смогли правильно их прочитать. Речь шла всего лишь о конкретном квадрате, где флот проводил необходимые ему работы", — написал он в телеграм-канале.

Развожаев подчеркнул, что на данный момент флот завершил работы, поэтому запрет на ход судов в определённом квадрате снят. Движение в районе Балаклавы идёт в прежнем режиме, подчеркнул губернатор.