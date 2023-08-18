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18 августа, 09:24

Украинские паблики выдали согласованные полёты за "рой дронов над Серпуховом"

SHOT: Согласованные полёты самолётов выдали за "рой дронов над Серпуховом"

В украинских пабликах сегодня стала распространяться информация о "рое дронов над Серпуховом", и что якобы эти беспилотники летят на Москву. На самом деле это фейк, пишет SHOT.

То, что слышали жители города — это полёты легкомоторны самолёты, причём согласованные

Появилось видео взрыва беспилотника возле Экспоцентра в Москве

Появилось видео взрыва беспилотника возле Экспоцентра в Москве

Напомним, в Минобороны сообщили, что в ночь на 18 августа Киев предпринял попытку террористической атаки по объектам на территории Москвы с помощью беспилотника. Средства ПВО поразили дрон, он изменил траекторию полёта и упал на нежилое здание. По словам мэра Москвы, обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра.

Обложка ©

ТАСС / Марина Лысцева

Андрей Григорьев
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