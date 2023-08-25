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25 августа, 06:32

В Севастополе за попыткой устроить диверсию поймали двух "кладменов" с Украины

Mash: Украинцев задержали по подозрению в подготовке диверсии в Севастополе

Двое украинцев пытались совершить диверсию в Севастополе. Их поймали около ключевого узла местной водозаборной станции, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, прямо в День независимости Украины вневедомственная охрана заметила мужчин на территории охраняемой зоны в Балаклавском районе, когда те усердно копали. Странная парочка оказалась уроженцами Украины, при себе у них были специнструменты и карта на телефоне с основными энергетическими и инфраструктурными объектами полуострова.

"Кладмены" заявили, что в охраняемой зоне водозаборной станции они оказались совершенно случайно: якобы заблудились, остановились справить нужду, выронили ключи и в четыре руки их безуспешно искали. В итоге их задержали, а предмет, найденный в свежезакопанной яме, отправили на экспертизу.

Двух человек задержали в Красноярском крае за подготовку диверсии в закрытом городе

Двух человек задержали в Красноярском крае за подготовку диверсии в закрытом городе

Ранее стало известно о задержании диверсанта, который ещё в июне взорвал газопровод в посёлке городского типа Кореиз в Крыму, в результате чего без газа остались 500 местных жителей. Как выяснили сотрудники ФСБ, преступник действовал по заданию украинских спецслужб. У него нашли два килограмма взрывчатки.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер
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