"Вы слышали вопрос?": Лидер республиканцев Макконнелл вновь застыл перед публикой
Республиканец Макконнелл вновь застыл перед публикой на вопросе о переизбрании
Глава Республиканской партии в Сенате 81-летний Митч Макконнелл. Обложка © ТАСС / Ryan C. Hermens / AP
Глава Республиканской партии в Cенате 81-летний Митч Макконнелл во время пресс-конференции, похоже, напугал свою помощницу, неожиданно впав в прострацию. Трансляцию вёл телеканал NBC.
Лидер республиканцев Макконнелл на вопросе о переизбрании вновь застыл перед публикой. Видео © X (ранее Twitter) / keithboykin
Неловкая ситуация произошла после вопроса о планах на переизбрание в 2026 году. После этого 81-летний политик буквально окаменел, в связи с чем ситуацию спасти попыталась его помощница.
"Вы слышали вопрос о выборах?" — тщетно попыталась потянуть время помощница.
Пауза продлилась долгих 30 секунд, после чего Макконнелл, кажется, вернулся в реальность и продолжил.
Впрочем, окружению политика пора бы к этому привыкнуть. Не далее чем месяц назад Макконнелл также застыл почти на полминуты во время пресс-конференции. Правда, тогда продолжить ему не удалось, его пришлось под руки уводить с трибуны.