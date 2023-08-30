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30 августа, 19:37

"Вы слышали вопрос?": Лидер республиканцев Макконнелл вновь застыл перед публикой

Республиканец Макконнелл вновь застыл перед публикой на вопросе о переизбрании

<p>Глава Республиканской партии в Сенате 81-летний Митч Макконнелл. Обложка © ТАСС / Ryan C. Hermens / AP</p>

Глава Республиканской партии в Сенате 81-летний Митч Макконнелл. Обложка © ТАСС / Ryan C. Hermens / AP

Глава Республиканской партии в Cенате 81-летний Митч Макконнелл во время пресс-конференции, похоже, напугал свою помощницу, неожиданно впав в прострацию. Трансляцию вёл телеканал NBC.

Лидер республиканцев Макконнелл на вопросе о переизбрании вновь застыл перед публикой. Видео © X (ранее Twitter) / keithboykin

Неловкая ситуация произошла после вопроса о планах на переизбрание в 2026 году. После этого 81-летний политик буквально окаменел, в связи с чем ситуацию спасти попыталась его помощница.

"Вы слышали вопрос о выборах?" — тщетно попыталась потянуть время помощница.

Пауза продлилась долгих 30 секунд, после чего Макконнелл, кажется, вернулся в реальность и продолжил.

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Впрочем, окружению политика пора бы к этому привыкнуть. Не далее чем месяц назад Макконнелл также застыл почти на полминуты во время пресс-конференции. Правда, тогда продолжить ему не удалось, его пришлось под руки уводить с трибуны.

Анатолий Симоненко
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