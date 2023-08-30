Смертельное столкновение двух пилотов на мотогонках в Бразилии попало на видео
На чемпионате Бразилии по мотогонкам при столкновении погибли два пилота
Андре Вериссимо Кардосо и Эрико Вериссимо да Роши. Обложка © Тwitter / AS Motor
Трагедия произошла во время гонки в классе Moto1000GP, состоявшейся в минувшие выходные на Международном автодроме в бразильском Каскавеле. В результате смертельной аварии погибли два пилота. Видеозапись столкновения гонщиков появилась в Сети.
Столкновение Эрико Вериссимо да Роши и Андре Вериссимо Кардосо. Видео © Тwitter / Portal Roma News
По данным Portal Roma News, пилот Эрико Вериссимо да Роши не заметил 42-летнего Андре Вериссимо Кардосо, который по неизвестным причинам упал прямо посреди трассы, и на полной скорости влетел в него.
В результате столкновения Кардосо скончался от полученных травм. Да Роши был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии умер во время операции — врачам не удалось спасти ему жизнь после остановки сердца.
Ранее Лайф писал, что во время велосипедного заезда Giro dell'Alta Austria в Австрии погиб 17-летний итальянский велоспортсмен Якопо Венцо. Гибель произошла после падения во время гонки. Молодого человека в тяжёлом состоянии успели доставить к врачам, но, к несчастью, им не удалось сохранить ему жизнь.