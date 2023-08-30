Смертельное столкновение двух пилотов на мотогонках в Бразилии попало на видео

Трагедия произошла во время гонки в классе Moto1000GP, состоявшейся в минувшие выходные на Международном автодроме в бразильском Каскавеле. В результате смертельной аварии погибли два пилота. Видеозапись столкновения гонщиков появилась в Сети.

Столкновение Эрико Вериссимо да Роши и Андре Вериссимо Кардосо. Видео © Тwitter / Portal Roma News

По данным Portal Roma News, пилот Эрико Вериссимо да Роши не заметил 42-летнего Андре Вериссимо Кардосо, который по неизвестным причинам упал прямо посреди трассы, и на полной скорости влетел в него.

В результате столкновения Кардосо скончался от полученных травм. Да Роши был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии умер во время операции — врачам не удалось спасти ему жизнь после остановки сердца.