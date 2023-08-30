Регион

Уведомления отключены

30 августа, 20:14

Смертельное столкновение двух пилотов на мотогонках в Бразилии попало на видео

На чемпионате Бразилии по мотогонкам при столкновении погибли два пилота

<p>Андре Вериссимо Кардосо и Эрико Вериссимо да Роши. Обложка © Тwitter / <a href="https://twitter.com/AS_Motor" target="_blank" rel="noopener noreferrer">AS Motor</a></p>

Андре Вериссимо Кардосо и Эрико Вериссимо да Роши. Обложка © Тwitter / AS Motor

Трагедия произошла во время гонки в классе Moto1000GP, состоявшейся в минувшие выходные на Международном автодроме в бразильском Каскавеле. В результате смертельной аварии погибли два пилота. Видеозапись столкновения гонщиков появилась в Сети.

Столкновение Эрико Вериссимо да Роши и Андре Вериссимо Кардосо. Видео © Тwitter / Portal Roma News

По данным Portal Roma News, пилот Эрико Вериссимо да Роши не заметил 42-летнего Андре Вериссимо Кардосо, который по неизвестным причинам упал прямо посреди трассы, и на полной скорости влетел в него.

В результате столкновения Кардосо скончался от полученных травм. Да Роши был экстренно госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии умер во время операции — врачам не удалось спасти ему жизнь после остановки сердца.

Даниил Квят попал в аварию в гонке во Франции

Даниил Квят попал в аварию в гонке во Франции

Ранее Лайф писал, что во время велосипедного заезда Giro dell'Alta Austria в Австрии погиб 17-летний итальянский велоспортсмен Якопо Венцо. Гибель произошла после падения во время гонки. Молодого человека в тяжёлом состоянии успели доставить к врачам, но, к несчастью, им не удалось сохранить ему жизнь.

Андрей Соловьёв
  • Новости
  • Бразилия
  • ДТП
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров