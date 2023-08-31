Байдена призвали к ответу за передачу Киеву огромного количества денег

Администрации главы США Джо Байдена придётся представить Конгрессу "дорожную карту будущего" Украины — и только после этого выделять Незалежной какую-либо дополнительную сумму. Об этом в своей авторской колонке для газеты The Hill написал член Палаты представителей, республиканец от штата Миссури Марк Элфорд.

"Администрации Байдена необходимо представить Конгрессу чёткую дорожную карту будущего Украины, прежде чем выделять какие-либо дополнительные средства. Нам необходимо понять желаемые результаты", — сообщил Элфорд.

Он подчеркнул, что выделение новых средств Украине — это вопрос стратегической ясности, ответственности и подотчётности перед налогоплательщиками Штатов. Последние, по мнению Элфорда, скептически относятся к тому, в каком направлении движется конфликт.

Республиканец также заявил, что американцы имеют право знать, в чём заключаются стратегия и конечная цель помощи Украине в победе, так как пустые и двусмысленные заявления главнокомандующего их не устраивают.