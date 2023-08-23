"Гарантированы тонны денег": Жителям Гавайев предложили присоединиться к Украине
Читатели NYP предложили Гавайям присоединиться к Украине ради помощи от Байдена
Читатели издания New York Post предложили жителям Гавайев, где бушевали смертоносные лесные пожары, присоединиться к Украине. По их мнению, лишь в таком случае гавайцы смогут расчитывать на какую-либо помощь от от американского правительства и президента Соединённых Штатов Джо Байдена.
В статье зарубежного издания говорится о том, что Байден прибыл на пострадавший от пожаров остров Мауи. Там хозяин Белого дома столкнулся с недовольством местных жителей, которые раскритиковали медленную реакцию правительства и недостаточную помощь. Эта публикация вызвала негативную реакцию в комментариях.
"А если бы Гавайи изъявили желание войти в состав Украины, тогда им были бы гарантированы тонны денег и неослабевающее внимание!" — заметила Lili Margin.
В свою очередь, пользователь под псевдонимом Bat заметил, что у США есть деньги на Украину и нелегалов, но только не на собственных граждан. Другой комментатор под ником Patrick Mrowczynski перечислил проблемы Соединённых Штатов на своей территории и предположил, что Байдену не хочется туда ехать, потому что там он не сумеет ничего заработать.
Напомним, в августе на Гавайях вспыхнули крупные лесные пожары. По последним данным, погибло 114 человек, из которых удалось опознать только 27. Причём нынешний пожар стал самым смертоносным в США более чем за век, а в истории одноимённого штата превзошёл по смертности цунами 1960 года, в результате которого погибли 60 человек. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отчитала президента за то, что он отправляет миллиарды долларов Украине, а пострадавшим на Гавайях выделяет всего ничего.
ТАСС / AP / Jae C. Hong