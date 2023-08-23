"Гарантированы тонны денег": Жителям Гавайев предложили присоединиться к Украине

Читатели издания New York Post предложили жителям Гавайев, где бушевали смертоносные лесные пожары, присоединиться к Украине. По их мнению, лишь в таком случае гавайцы смогут расчитывать на какую-либо помощь от от американского правительства и президента Соединённых Штатов Джо Байдена.

В статье зарубежного издания говорится о том, что Байден прибыл на пострадавший от пожаров остров Мауи. Там хозяин Белого дома столкнулся с недовольством местных жителей, которые раскритиковали медленную реакцию правительства и недостаточную помощь. Эта публикация вызвала негативную реакцию в комментариях.

"А если бы Гавайи изъявили желание войти в состав Украины, тогда им были бы гарантированы тонны денег и неослабевающее внимание!" — заметила Lili Margin.