Байден приехал на охваченные огнём Гавайи и нарвался на возмущённых жителей

Президента США Джо Байдена, прибывшего на Гавайи в связи со смертоносными пожарами, возмущённые островитяне встретили ругательствами и лозунгами в поддержку Дональда Трампа. Об этом сообщает пул журналистов Белого дома.

Протестующие собрались на перекрёстке рядом с аэропортом. В руках они держали плакаты "К чёрту Байдена!", "Трамп победил", "Следовало приехать раньше", "Слишком поздно".