Байден приехал на охваченные огнём Гавайи и нарвался на возмущённых жителей
Пресс-пул Белого дома: Байдена на Гавайях встретили возмущённые протестующие
Президента США Джо Байдена, прибывшего на Гавайи в связи со смертоносными пожарами, возмущённые островитяне встретили ругательствами и лозунгами в поддержку Дональда Трампа. Об этом сообщает пул журналистов Белого дома.
Протестующие собрались на перекрёстке рядом с аэропортом. В руках они держали плакаты "К чёрту Байдена!", "Трамп победил", "Следовало приехать раньше", "Слишком поздно".
Из окна машины американский лидер мог наблюдать апокалиптический пейзаж: сожжённые дома с искорёженными предметами внутри, включая рамы кроватей и обугленные стиральные машины. Президенту также организовали облёт островов на вертолёте. Позднее в ходе выступления Байден назвал ошеломляющими разрушения в штате.
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Напомним, в августе на Гавайях вспыхнули крупные лесные пожары. По последним данным, погибло 114 человек, из которых удалось опознать только 27. Причём нынешний пожар стал самым смертоносным в США более чем за век, а в истории одноимённого штата превзошёл по смертности цунами 1960 года, в результате которого погибли 60 человек. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отчитала президента за то, что он отправляет миллиарды долларов Украине, а пострадавшим на Гавайях выделяет всего ничего.
X / Joe Biden