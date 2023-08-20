"Эпидемия безумия": В США пришли в ярость из-за помощи Белого дома украинцам вместо погорельцев на Гавайях

Вашингтон согласился перечислить Украине очередной денежный транш в размере 200 миллионов долларов, при этом жители пострадавших от пожаров Гавайских островов получат всего по 700 долларов на человека. Об этом сказал эксперт по экономическим вопросам Стивен Мур.

"Они (Мауи. — Прим. Лайфа) умоляли о деньгах! И власти ничего не делали. <…> Это эпидемия безумия", — поделился он в эфире Fox News.