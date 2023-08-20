"Эпидемия безумия": В США пришли в ярость из-за помощи Белого дома украинцам вместо погорельцев на Гавайях
Эксперт Мур упрекнул США в поддержке Украины и игнорировании ситуации на Гавайях
Вашингтон согласился перечислить Украине очередной денежный транш в размере 200 миллионов долларов, при этом жители пострадавших от пожаров Гавайских островов получат всего по 700 долларов на человека. Об этом сказал эксперт по экономическим вопросам Стивен Мур.
"Они (Мауи. — Прим. Лайфа) умоляли о деньгах! И власти ничего не делали. <…> Это эпидемия безумия", — поделился он в эфире Fox News.
По его словам, удар стихии стал вовсе не следствием климатических перемен, а итогом "фанатизма, связанного с изменением климата, из-за которого нерационально расходуются государственные средства". Мур уверен, что все вливания США в зелёные технологии — это обман и профанация.
Напомним, на Гавайях вспыхнули крупные лесные пожары. Погибло около ста человек. Причём нынешний пожар стал самым смертоносным в США более чем за век, а в истории одноимённого штата превзошёл по смертности цунами 1960 года, в результате которого погибло 60 человек. Президент США Джо Байден под давлением общественности всё-таки посетит пострадавший гавайский остров Мауи. Визит состоится 21 августа. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин отчитала президента за то, что он отправляет миллиарды долларов Украине, а пострадавшим на Гавайях выделяет всего ничего.
AP / TASS / Rick Bowmer