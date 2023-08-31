"Превратится в Укрополию": На месте Польши предрекли образование нового государства

На месте Польши может возникнуть новое государство Укрополия, которым будут управлять с использованием репрессивных методов киевских властей, пишет обозреватель Myśl Polska Конрад Ренкас.

По словам автора, Запад использует в отношении киевской власти термин "иллиберализм" — гибрид партийной олигархии с элементами цензуры и полицейского государства. При этом аналитик считает, что страна перестанет принадлежать коренному населению, если произойдёт "украинизация" её политической системы и правового поля.

"Польша становится двунациональной страной, что признают даже главные СМИ. Не исключено, что в итоге она превратится в Укрополию. А этим новообразованием придётся управлять методами, успешно опробованными режимом Зеленского, то есть с помощью террора, запрета на деятельность реальной оппозиции, арестов, ограничения гражданских и трудовых прав", — заключил Конрад Ренкас.