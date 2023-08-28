В Польше указали на нездоровую приверженность украинскому флагу
Myśl Polska: Поддержка Украины привела Польшу к отчаянию
Польша ради Украины жертвует своими национальными интересами, указал обозреватель издания Myśl Polska Станислав Белень. По его мнению, ни у кого из Центральной и Восточной Европы нет такой ненависти к России, как у Варшавы.
Автор считает, что в основе добрососедства лежит уважение ценностей и интересов другой страны. Киев нарушает это правило, однако Варшава упорно не хочет этого замечать. Журналист вспоминает слова советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, который сказал, что, пока длится война, Украина и Польша будут друзьями, но после того, как всё закончится, станут соперниками. Белень подытожил, что упорная приверженность украинскому флагу приняла характер отчаяния.
"Поэтому возрождение любых мифов об "объединении" Польской и Украинской республик не имеет ничего общего с реальностью. Как на политическом, так и на социальном уровне польско-украинские отношения базируются на хрупкой основе враждебности по отношению к России. Пропитанные крайними эмоциями, они не учитывают действительных — зачастую расходящихся — интересов сторон", — пишет обозреватель.
Напомним, ранее произошёл скандал между Варшавой и Киевом. МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого из-за заявлений министра президентской канцелярии республики Марчина Пшидача. Тот призвал Киев быть более благодарным за поддержку и помощь. После этого МИД Польши в ответ вызвал на ковёр посла Украины. Как считают в Варшаве, в ухудшении дипотношений между странами виноваты отдельные представители украинской власти. В Кремле же отметили, что со временем разногласия сторон будут только нарастать.
AP / ТАСС / Efrem Lukatsky