Польша ради Украины жертвует своими национальными интересами, указал обозреватель издания Myśl Polska Станислав Белень. По его мнению, ни у кого из Центральной и Восточной Европы нет такой ненависти к России, как у Варшавы.

Автор считает, что в основе добрососедства лежит уважение ценностей и интересов другой страны. Киев нарушает это правило, однако Варшава упорно не хочет этого замечать. Журналист вспоминает слова советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, который сказал, что, пока длится война, Украина и Польша будут друзьями, но после того, как всё закончится, станут соперниками. Белень подытожил, что упорная приверженность украинскому флагу приняла характер отчаяния.