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30 августа, 21:05

Забитый песком грузовик влетел в отбойник и перевернулся посреди дороги в Москве

В Москве водитель грузовика влетел в отбойник и перевернулся посреди дороги

В Москве на Ярославском шоссе водитель грузовика наехал на отбойник и перевернулся посреди дороги. Судя по кадрам, которые есть в распоряжении Лайфа, фура была загружена песком.

В Москве водитель грузовика влетел в отбойник и перевернулся посреди дороги. Видео © LIFE

На опубликованных кадрах видно повреждённую часть дорожного ограждения в том месте, куда врезалась фура. После наезда грузовик перевернулся и находившийся в нём песок рассыпался по всей дороге.

Как уточнили в столичном Дептрансе, движение в районе ДТП осуществляется через дублёр. Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

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Ранее на трассе в Свердловской области произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадало восемь человек, в том числе подросток.

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LIFE

Оксана Попова
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