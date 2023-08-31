Забитый песком грузовик влетел в отбойник и перевернулся посреди дороги в Москве

В Москве на Ярославском шоссе водитель грузовика наехал на отбойник и перевернулся посреди дороги. Судя по кадрам, которые есть в распоряжении Лайфа, фура была загружена песком.

В Москве водитель грузовика влетел в отбойник и перевернулся посреди дороги. Видео © LIFE

На опубликованных кадрах видно повреждённую часть дорожного ограждения в том месте, куда врезалась фура. После наезда грузовик перевернулся и находившийся в нём песок рассыпался по всей дороге.

Как уточнили в столичном Дептрансе, движение в районе ДТП осуществляется через дублёр. Информации о пострадавших нет. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.