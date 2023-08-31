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30 августа, 23:53

Россия наложила вето в Совбезе ООН на западную резолюцию о санкциях против Мали

Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции Франции и ОАЭ о продлении на год санкционного режима против Мали, передаёт ТАСС.

Проект резолюции предполагал продолжение действующего с 2017 года санкционного режима до 31 августа следующего года. При голосовании Китай воздержался, остальные члены Совета Безопасности документ поддержали.

Россия в свою очередь подготовила альтернативный проект резолюции, в котором говорится, что СБ ООН постановляет продлить действие санкций до 31 августа 2024 года "на финальный срок", а также "немедленно распустить группу экспертов" санкционного комитета.

Против проекта проголосовала Япония, а остальные члены Совета Безопасности ООН, в том числе Китай, воздержались. Таким образом, Совбез ООН не принял проект резолюции России по санкциям в отношении Мали.

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Pixabay

Андрей Соловьёв
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