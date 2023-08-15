Путин и президент Мали обсудили ситуацию в Нигере
Президент Мали Ассими Гоита позвонил главе Российского государства Владимиру Путину. В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию в Нигере и двусторонние отношения.
"Особое внимание уделено обстановке в Сахаро-Сахельском регионе. В частности, подчёркнута важность урегулирования ситуации вокруг Республики Нигер исключительно мирными политико-дипломатическими средствами", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Напомним, военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и позже назначили новое правительство. Новые власти денонсировали военные соглашения с Францией, а также запретили экспортировать французам уран и золото. Тем временем в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) заявили, что у него есть законные основания для вмешательства во внутренние дела Нигера.