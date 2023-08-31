Аппараты для раздельного сбора тары могут появиться в российских школах
"Известия": В школах могут установить аппараты для раздельного сбора тары
Российский экологический оператор (РЭО) предложил устанавливать аппараты для раздельного сбора тары в школах — фандоматы. Письмо с такой инициативой направил министру просвещения Сергею Кравцову глава РЭО Денис Буцаев, пишет газета "Известия".
Предполагается, что учащиеся смогут получать награду за сдачу тары, например в виде денег или баллов, которыми можно будет расплачиваться за проезд или покупать обеды. В тексте письма также указано, что фандомат является инструментом для экологического просвещения, который может способствовать формированию ответственного поведения со школьной скамьи.
"РЭО предлагает Минпросвещения в преддверии нового учебного года рассмотреть возможность установки фандоматов в школах всех регионов страны. Школьники смогут сдавать бутылки и банки из алюминия, полиэтилентерефталата и стекла, получая за это вознаграждение", — написал в своём письме Буцаев.
Ранее Лайф писал, что в российских школах должно быть всё для организации учебного процесса, так как образовательные учреждения получают на это деньги из бюджета. Поэтому если руководство или учителя требуют финансовой "помощи" от родителей, то те могут обратиться в полицию, заявил адвокат Евгений Одоев.
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