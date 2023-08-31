Аппараты для раздельного сбора тары могут появиться в российских школах

Российский экологический оператор (РЭО) предложил устанавливать аппараты для раздельного сбора тары в школах — фандоматы. Письмо с такой инициативой направил министру просвещения Сергею Кравцову глава РЭО Денис Буцаев, пишет газета "Известия".

Предполагается, что учащиеся смогут получать награду за сдачу тары, например в виде денег или баллов, которыми можно будет расплачиваться за проезд или покупать обеды. В тексте письма также указано, что фандомат является инструментом для экологического просвещения, который может способствовать формированию ответственного поведения со школьной скамьи.

"РЭО предлагает Минпросвещения в преддверии нового учебного года рассмотреть возможность установки фандоматов в школах всех регионов страны. Школьники смогут сдавать бутылки и банки из алюминия, полиэтилентерефталата и стекла, получая за это вознаграждение", — написал в своём письме Буцаев.