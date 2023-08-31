Озвучен лайфхак по длительному хранению хлеба без плесени

Чтобы хлеб не зачерствел и не покрылся плесенью, лучше хранить его в пакете с отверстиями. Такой совет NEWS.ru дала специалист Центра оценки качества зерна Татьяна Андреанова.

Она объяснила, что в пакете удерживается влага, но благодаря отверстиям не создаётся парниковый эффект. Также хлебобулочные изделия можно хранить в деревянной или эмалированной посуде либо в специальном контейнере. Правда, раз в неделю эти ёмкости нужно промывать горячей водой с мылом или пищевой содой, а после этого тщательно просушивать.

"Чтобы хлеб не плесневел и не черствел, его надо класть в хлебницу сухим при комнатной температуре, предварительно вынув из пакета и оставив примерно на час на столе. Отдавайте предпочтение бездрожжевым сортам. Свежий хлеб слегка подсушите. Можно на пару минут положить в духовку, это избавит его от бактерий", — посоветовала Андреанова.