"С нетерпением жду": Посол США в Японии по примеру Кисиды решил наесться фукусимской рыбы
Посол США в Японии Эмануэль посетит Фукусиму и попробует местные морепродукты
Посол Соединённых Штатов в Японии Рам Эмануэль в преддверии своей поездки в префектуру Фукусима заявил, что с нетерпением ждёт возможности отведать местные морепродукты. Об этом дипломат написал в статье для японского издания Nikkei Asia.
По словам посла, его возвращение в Фукусиму должно стать не только дипломатической миссией, но и возможностью лично попытаться понять "способность к восстановлению". Также он хочет пообщаться с местными жителями, чтобы узнать от них о тех мерах, что были приняты для обеспечения безопасности и благополучия людей.
"Я с нетерпением жду возможности насладиться свежими морепродуктами из Фукусимы и приобрести продукцию, особенно вкуснейшие персики из этого региона", — добавил Рам Эмануэль.
Ранее Лайф писал, что премьер-министр Японии Фумио Кисида на камеру съел рыбу и морепродукты, выловленные в префектуре Фукусима после начала сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". На обед Кисиде и членам кабмина подали сашими из камбалы, морского окуня и осьминога, а также свинину, рис и дыню из этого региона.
ТАСС / Eugene Hoshiko / AP