"С нетерпением жду": Посол США в Японии по примеру Кисиды решил наесться фукусимской рыбы

Посол Соединённых Штатов в Японии Рам Эмануэль в преддверии своей поездки в префектуру Фукусима заявил, что с нетерпением ждёт возможности отведать местные морепродукты. Об этом дипломат написал в статье для японского издания Nikkei Asia.

По словам посла, его возвращение в Фукусиму должно стать не только дипломатической миссией, но и возможностью лично попытаться понять "способность к восстановлению". Также он хочет пообщаться с местными жителями, чтобы узнать от них о тех мерах, что были приняты для обеспечения безопасности и благополучия людей.

"Я с нетерпением жду возможности насладиться свежими морепродуктами из Фукусимы и приобрести продукцию, особенно вкуснейшие персики из этого региона", — добавил Рам Эмануэль.