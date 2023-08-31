Лайф публикует видео завораживающего суперлуния в небе над Москвой

Жители Москвы вечером 30 августа стали свидетелями невероятного зрелища — восхода "голубой Луны". В распоряжении Лайфа оказалось видео этого необычного феномена.

Завораживающее суперлуние в небе над Москвой. Видео © LIFE

На опубликованных кадрах запечатлена огромная Луна с лёгким небесным оттенком — в этот момент она максимально близко приблизилась к Земле.

Явление можно было наблюдать со всех уголков столицы. Многие жители и гости вооружились биноклями и телескопами, чтобы получше разглядеть все участки этого невероятного явления, а некоторые наблюдали за ним всю ночь.