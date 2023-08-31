Лайф публикует видео завораживающего суперлуния в небе над Москвой
Жители Москвы вечером 30 августа стали свидетелями невероятного зрелища — восхода "голубой Луны". В распоряжении Лайфа оказалось видео этого необычного феномена.
Завораживающее суперлуние в небе над Москвой. Видео © LIFE
На опубликованных кадрах запечатлена огромная Луна с лёгким небесным оттенком — в этот момент она максимально близко приблизилась к Земле.
Явление можно было наблюдать со всех уголков столицы. Многие жители и гости вооружились биноклями и телескопами, чтобы получше разглядеть все участки этого невероятного явления, а некоторые наблюдали за ним всю ночь.
Напомним, что в этом году на последний месяц лета пришлось сразу два суперлуния. Первое из них — "осетровое" — жители России уже увидели в ночь на 2 августа. А второе — самое большое суперлуние 2023 года — произошло сегодня, 31 августа. В 4:35 утра мск Луна максимально приблизилась к Земле: расстояние составило всего 357 344 километра.
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