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31 августа, 02:58

Лайф публикует видео завораживающего суперлуния в небе над Москвой

Жители Москвы вечером 30 августа стали свидетелями невероятного зрелища — восхода "голубой Луны". В распоряжении Лайфа оказалось видео этого необычного феномена.

Завораживающее суперлуние в небе над Москвой. Видео © LIFE

На опубликованных кадрах запечатлена огромная Луна с лёгким небесным оттенком — в этот момент она максимально близко приблизилась к Земле.

Явление можно было наблюдать со всех уголков столицы. Многие жители и гости вооружились биноклями и телескопами, чтобы получше разглядеть все участки этого невероятного явления, а некоторые наблюдали за ним всю ночь.

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Напомним, что в этом году на последний месяц лета пришлось сразу два суперлуния. Первое из них — "осетровое" — жители России уже увидели в ночь на 2 августа. А второе — самое большое суперлуние 2023 года — произошло сегодня, 31 августа. В 4:35 утра мск Луна максимально приблизилась к Земле: расстояние составило всего 357 344 километра.

Обложка ©

LIFE

Оксана Попова
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