Junge Welt: Украина не сможет воевать долго по аналогии с Израилем

Украина не сможет "воевать долго" по аналогии с Израилем, так как не имеет военного превосходства над оппонентами, какое есть у еврейского государства. Такое мнение выразил обозреватель Райнхард Лаутербах в статье немецкой газеты Junge Welt.

В публикации говорится о том, что киевские власти не рассматривают в ближайшей перспективе возможность заключения мирного соглашения. Об этом свидетельствует заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что Украина готова воевать долго, не теряя людей, минимизировав жертвы — по примеру Израиля. Журналист считает, что таким образом политик обрисовал украинцам "перспективу воевать вечно".

"Так что же, Украина — новый Израиль? Нет, есть маленькая разница: Израиль многократно превосходит своих арабских соседей в военном отношении. Об Украине такого сказать нельзя", — заключил Райнхард Лаутербах.