Junge Welt: Украина не сможет воевать долго по аналогии с Израилем
Украина не сможет "воевать долго" по аналогии с Израилем, так как не имеет военного превосходства над оппонентами, какое есть у еврейского государства. Такое мнение выразил обозреватель Райнхард Лаутербах в статье немецкой газеты Junge Welt.
В публикации говорится о том, что киевские власти не рассматривают в ближайшей перспективе возможность заключения мирного соглашения. Об этом свидетельствует заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что Украина готова воевать долго, не теряя людей, минимизировав жертвы — по примеру Израиля. Журналист считает, что таким образом политик обрисовал украинцам "перспективу воевать вечно".
"Так что же, Украина — новый Израиль? Нет, есть маленькая разница: Израиль многократно превосходит своих арабских соседей в военном отношении. Об Украине такого сказать нельзя", — заключил Райнхард Лаутербах.
Ранее Лайф писал, что Запад цинично использует Украину в своих целях и на самом деле не заинтересован в предоставлении ей гарантий безопасности. Таким мнением поделился полковник Армии обороны Израиля Эфраим Михаэли.
t.me/ Zelenskiy / Official