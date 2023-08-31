Антонов потребовал у США "прекратить вакханалию" и вернуть захваченную собственность РФ

США должны "прекратить вакханалию" и вернуть России все объекты похищенной дипломатической собственности. Об этом заявил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

"Требуем от Вашингтона прекратить вакханалию, соблюдать международные обязательства и вернуть все до единого объекты похищенной у нас дипсобственности в США", — приводятся слова посла в телеграм-канале российской дипмиссии.

Антонов напомнил, что ровно шесть лет назад, 31 августа 2017 года Соединённые Штаты начали новый виток беспрецедентных мер по ограничению деятельности дипломатических миссий РФ и, по сути, дальнейшему сворачиванию двусторонних связей. Так, от Москвы в ультимативной форме потребовали закрыть Генеральное консульство в Сан-Франциско за двое суток, а также безосновательно предписали прекратить деятельность торгового представительства в Вашингтоне. Американская администрация выступила как рейдеры, заблокировав доступ к суверенным объектам собственности России, указал посол. Глава российского представительства добавил, что то же самое было сделано в отношении недвижимости РФ в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Антонов добавил, что за шесть лет дипмиссия России направила сотни обращений в Госдепартамент США, но всегда получала отказы. Таким образом, по словам посла, Вашингтон грубо нарушил основополагающие нормы международного права, в том числе венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях и двустороннюю Консульскую конвенцию 1964 года. Более того, американская администрация посягнула на собственную Конституцию, нарушив принцип неприкосновенности частной собственности.

И всё это, продолжил посол, проходило под надуманным предлогом "якобы российского вмешательства в американские выборы". Однако за все годы Вашингтон так и не предоставил реальных доказательств, а дело о сговоре экс-президента США Дональда Трампа с Москвой развалилось.