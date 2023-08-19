Антонов указал на падение желания американцев поддерживать Украину
Посол Антонов сравнил передачу F-16 Киеву с составом, несущимся без тормозов
Решение США о передаче Украине истребителей F-16 напоминает железнодорожный состав, несущийся без тормозов. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что военная помощь Киеву становится всё менее популярной на фоне провала контрнаступления ВСУ.
"И без того нестройная конструкция проекта "Украина" трещит по швам. Вкачанные в него десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков взлетают на воздух в зоне СВО. На фоне провала разрекламированного "контрнаступления" предоставление военной помощи республике всё менее популярно среди простых американцев", — цитирует его пресс-служба Посольства РФ.
Однако, указал дипломат, это не останавливает "авторов и вдохновителей кровавой авантюры", последние действия которых, такие как решение о передаче F-16, напоминают "несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов".
По словам Антонова, подобные безумные, безответственные, лишённые оснований шаги и заявления делаются в целях поиска выхода из тупика, в который администрация Штатов загнала себя сама.
Напомним, США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине после прохождения её пилотами обучения. Подчёркивается, что в Вашингтоне работают над передачей этих истребителей третьими странами. Однако в состав Воздушных сил Незалежной данные самолёты войдут нескоро: по словам командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хекера, украинским пилотам может понадобиться порядка пяти лет для их освоения.
Patrick Semansky / AP / TASS