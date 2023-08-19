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Опубликовано 19 августа 2023, 05:26
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Антонов указал на падение желания американцев поддерживать Украину

Посол Антонов сравнил передачу F-16 Киеву с составом, несущимся без тормозов

Решение США о передаче Украине истребителей F-16 напоминает железнодорожный состав, несущийся без тормозов. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что военная помощь Киеву становится всё менее популярной на фоне провала контрнаступления ВСУ.

"И без того нестройная конструкция проекта "Украина" трещит по швам. Вкачанные в него десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков взлетают на воздух в зоне СВО. На фоне провала разрекламированного "контрнаступления" предоставление военной помощи республике всё менее популярно среди простых американцев", цитирует его пресс-служба Посольства РФ.

Однако, указал дипломат, это не останавливает "авторов и вдохновителей кровавой авантюры", последние действия которых, такие как решение о передаче F-16, напоминают "несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов".

По словам Антонова, подобные безумные, безответственные, лишённые оснований шаги и заявления делаются в целях поиска выхода из тупика, в который администрация Штатов загнала себя сама.

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Напомним, США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине после прохождения её пилотами обучения. Подчёркивается, что в Вашингтоне работают над передачей этих истребителей третьими странами. Однако в состав Воздушных сил Незалежной данные самолёты войдут нескоро: по словам командующего ВВС США в Европе и Африке Джеймса Хекера, украинским пилотам может понадобиться порядка пяти лет для их освоения.

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Patrick Semansky / AP / TASS

Матвей Константинов
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