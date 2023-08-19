Антонов указал на падение желания американцев поддерживать Украину

Решение США о передаче Украине истребителей F-16 напоминает железнодорожный состав, несущийся без тормозов. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что военная помощь Киеву становится всё менее популярной на фоне провала контрнаступления ВСУ.

"И без того нестройная конструкция проекта "Украина" трещит по швам. Вкачанные в него десятки миллиардов долларов американских налогоплательщиков взлетают на воздух в зоне СВО. На фоне провала разрекламированного "контрнаступления" предоставление военной помощи республике всё менее популярно среди простых американцев", — цитирует его пресс-служба Посольства РФ.

Однако, указал дипломат, это не останавливает "авторов и вдохновителей кровавой авантюры", последние действия которых, такие как решение о передаче F-16, напоминают "несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов".

По словам Антонова, подобные безумные, безответственные, лишённые оснований шаги и заявления делаются в целях поиска выхода из тупика, в который администрация Штатов загнала себя сама.