Путин поздравил президента Киргизии Жапарова с Днём независимости республики

Президент России Владимир Путин поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова с национальным праздником республики — Днём независимости, отметив, что наращивание двусторонних связей идёт в русле укрепления стабильности на евразийском пространстве.

"Отношения между нашими государствами основываются на принципах стратегического партнёрства и союзничества. Успешно развиваются двустороннее сотрудничество на различных направлениях, конструктивное взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур", — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Глава государства выразил уверенность, что дальнейшее наращивание многоплановых российско-киргизских связей в полной мере отвечает интересам дружественных народов России, а также идёт в русле укрепления безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

"Искренне желаю вам, уважаемый Садыр Нургожоевич, крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Киргизии — счастья и благополучия", — добавил российский лидер.