В национальном парке на Домбае загорелся лес

На Домбае в Карачаево-Черкесии вспыхнул лесной пожар, его площадь достигла пяти гектаров. Об этом сообщает SHOT и публикует видео с места ЧП. К тушению приступили спасатели.

Пожар на Домбае. Видео © t.me / SHOT

На кадрах дым поднимается над большой лесной территорией, перекрыв путь к горнолыжному курорту. Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС РФ, уточнив, что очаг возгорания возник накануне в Тебердинском национальном парке. До ближайшего посёлка Домбай около четырёх километров. Однако огонь жителям не угрожает, так как есть естественные преграды в виде ручьёв.

"Привлекается группировка сил и средств от единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС — 112 человек, 28 единиц техники. Запланировано привлечение вертолёта Южного авиационно-спасательного центра МЧС России", — отметили в МЧС.