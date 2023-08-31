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31 августа, 08:06

В национальном парке на Домбае загорелся лес

<p>Пожар на Домбае в КЧР. Фото © t.me / <a href="https://t.me/mchskchr/3293" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Карачаево-Черкесии</a></p>

Пожар на Домбае в КЧР. Фото © t.me / МЧС Карачаево-Черкесии

На Домбае в Карачаево-Черкесии вспыхнул лесной пожар, его площадь достигла пяти гектаров. Об этом сообщает SHOT и публикует видео с места ЧП. К тушению приступили спасатели.

Пожар на Домбае. Видео © t.me / SHOT

На кадрах дым поднимается над большой лесной территорией, перекрыв путь к горнолыжному курорту. Информацию подтвердили в региональном управлении МЧС РФ, уточнив, что очаг возгорания возник накануне в Тебердинском национальном парке. До ближайшего посёлка Домбай около четырёх километров. Однако огонь жителям не угрожает, так как есть естественные преграды в виде ручьёв.

"Привлекается группировка сил и средств от единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС — 112 человек, 28 единиц техники. Запланировано привлечение вертолёта Южного авиационно-спасательного центра МЧС России", — отметили в МЧС.

Крупный лесной пожар в Геленджике локализован

Крупный лесной пожар в Геленджике локализован

Ранее сообщалось, что Федеральная служба лесного хозяйства (Рослесхоз) начала информировать граждан о лесных пожарах через "Госуслуги". Теперь россиянам будут приходить push-уведомления, сообщения на электронную почту и в личный кабинет на портале о текущей пожароопасной ситуации в регионе проживания.

Татьяна Миссуми
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