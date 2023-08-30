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30 августа, 14:57

Крупный лесной пожар в Геленджике локализован

<p>Тушение пожара в Геленджике. Обложка © LIFE</p>

Тушение пожара в Геленджике. Обложка © LIFE

Крупный лесной пожар в Геленджике локализован. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Тушение пожара в Геленджике. Видео © LIFE

Напомним, в Геленджике лесные пожары накануне подошли вплотную к отелям. Уже задержан предполагаемый виновник пожаров. Им оказался местный житель, который поджигал электрокабели у своего дома, чтобы оголить их и затем продать. После этого пламя перешло на лесной массив. Вечером 29 августа стало известно, что в Геленджике потушили все возгорания, но позже огонь разгорелся с новой силой рядом с "Сафари-парком".

Названа причина масштабного лесного пожара в Геленджике

Названа причина масштабного лесного пожара в Геленджике

Александра Вишнякова
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