Рослесхоз начал оповещать россиян о лесных пожарах через "Госуслуги"
Федеральная служба лесного хозяйства (Рослесхоз) начала информировать граждан о лесных пожарах через "Госуслуги". О запуске соответствующего сервиса сообщили в пресс-службе ведомства.
"Заработал новый сервис информирования граждан России о пожароопасной обстановке в лесах. Россияне смогут узнавать о запретах и ограничениях на посещение лесов в регионах через портал госуслуг", — указано в сообщении Рослесхоза.
Таким образом, теперь на "Госуслуги" будут приходить push-уведомления, сообщения на электронную почту и в личный кабинет на портале о текущей пожароопасной ситуации в регионе, где проживает пользователь. Данный сервис будет уведомлять граждан о введении и снятии особого противопожарного режима, о введении режима ЧС, связанного с лесными пожарами, а также о запретах и ограничениях на вход в лес. Первые уведомления на портале уже получили жители 45 регионов страны. В двух из них — Якутии и Хабаровском крае — введён режим ЧС, в 43 — особый противопожарный режим.
Накануне в Геленджике произошёл и был быстро потушен один лесной пожар, но к вечеру начался второй, ещё более масштабный. Огонь охватил площадь более 100 гектаров. Пожар не затронул туристическую зону. Российский союз туриндустрии пока не видит, чтобы граждане начали отказываться от путёвок из-за ЧП.
ТАСС / РБК / Андрей Любимов