Рослесхоз начал оповещать россиян о лесных пожарах через "Госуслуги"

Таким образом, теперь на "Госуслуги" будут приходить push-уведомления, сообщения на электронную почту и в личный кабинет на портале о текущей пожароопасной ситуации в регионе, где проживает пользователь. Данный сервис будет уведомлять граждан о введении и снятии особого противопожарного режима, о введении режима ЧС, связанного с лесными пожарами, а также о запретах и ограничениях на вход в лес. Первые уведомления на портале уже получили жители 45 регионов страны. В двух из них — Якутии и Хабаровском крае — введён режим ЧС, в 43 — особый противопожарный режим.