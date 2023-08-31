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31 августа, 08:13
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Замаскировалась под бабушку: Под Петербургом ищут расхитительницу мощей Николая Чудотворца

Женщина украла мощи Николая Чудотворца из храма под Петербургом

В Ленинградской области женщина украла частицы мощей Святого Николая Чудотворца из храма. Инцидент произошёл в церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске. При этом похитительница замаскировалась под бабушку-прихожанку.

Как сообщает Mash на Мойке, к храму подъехал автомобиль с петербургскими номерами, из которого вышла женщина в платке и очках. Она забрала мощевик, который был выставлен в церкви, и ушла, снимая свою маскировку. Похитительницу мощей на данный момент ищут. Сумма ущерба не уточняется.

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А ранее Лайф рассказывал, что во время службы в храме Киево-Печерской лавры вандал дважды бросил камень в икону Спасителя.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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