Замаскировалась под бабушку: Под Петербургом ищут расхитительницу мощей Николая Чудотворца

В Ленинградской области женщина украла частицы мощей Святого Николая Чудотворца из храма. Инцидент произошёл в церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Кировске. При этом похитительница замаскировалась под бабушку-прихожанку.

Как сообщает Mash на Мойке, к храму подъехал автомобиль с петербургскими номерами, из которого вышла женщина в платке и очках. Она забрала мощевик, который был выставлен в церкви, и ушла, снимая свою маскировку. Похитительницу мощей на данный момент ищут. Сумма ущерба не уточняется.