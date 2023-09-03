День солидарности в борьбе с терроризмом, победы над Японией, Шуфутинов день: Праздники и приметы 3 сентября Сегодня, 3 сентября, в России чтут память жертв террористических актов, а также отмечают годовщину окончания самой кровопролитной войны в истории. Также на этот день выпадает большой профессиональный праздник. И, наконец, это день нашествия мемов. 2 сентября, 21:01 3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

День солидарности в борьбе с терроризмом

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом, приуроченный к годовщине трагических событий 2004 года. Этот день: отмечается ежегодно 3 сентября, дата не меняется;

является официальным памятным;

установлен законом от 21 июля 2005 года;

посвящён событиям в Беслане.

День солидарности в борьбе с терроризмом приурочен к трагическим событиям 1–3 сентября 2004 года в городе Беслане, что в Северной Осетии. 1 сентября террористы захватили там школу № 1, в заложниках оказались более 1200 человек. Жертвами стали 334 человека, из них 186 — дети. Инвалидность получили 126 заложников, в том числе 70 детей. Многие из них и сейчас проходят реабилитацию. В Беслане в первых числах сентября проводится Вахта Памяти по жертвам этого ужасного теракта. Подобные мероприятия проходят и в других частях страны.

Также вся Россия 3 сентября отдаёт дань памяти соотечественникам, погибшим от рук террористов и в других терактах: в театральном центре на Дубровке, в Будённовске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, и это далеко не полный список. Борьба с терроризмом стала важнейшей государственной задачей, и она ещё актуальнее сегодня, во время специальной военной операции.

Важно помнить, что с терроризмом нужно не только бороться, но и предупреждать его возникновение. Не зря звучат призывы к уважению культурных и конфессиональных особенностей, прав на сохранение идентичности народов. Только толерантность и взаимоуважение — залог подавления терроризма на корню, лишения злоумышленников надежды на поддержку в обществе.

День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

Капитуляция Квантунской армии. Худ. П.Ф. Судаков. Фото © Mil.ru

Также в России 3 сентября отмечается такой праздник, как День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Рассказываем о нём: отмечается ежегодно 3 сентября, дата фиксированная;

утверждён указом президента РФ от 24 июня 2023 года;

официально признан одним из дней воинской славы России;

нерабочим не является, если не выпадает на выходной;

в этот день в России проходят памятные мероприятия.

В новом формате День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны празднуется в России в этом году впервые. Прежде он имел другое название — День окончания Второй мировой войны. Упомянуть победу над Японией было решено по инициативе сахалинских депутатов и общественников, депутатов Госдумы. Сделано это было, чтобы "отразить принцип исторической справедливости". В Токио выражали несогласие с этим.

При этом нужно напомнить, что фактически Вторая мировая война закончилась не 3-го, а 2 сентября 1945-го. Германия была разгромлена ещё в мае того года, а её союзница — Япония — продолжала сопротивляться. Согласилась на капитуляцию она только на фоне успехов СССР в сухопутной операции в Маньчжурии и ядерного удара США по Хиросиме и Нагасаки. Только 3 сентября 1945 года советская пресса опубликовала обращение Иосифа Сталина к народу об окончании войны. Тогда же вышел указ об учреждении Дня победы над Японией. Таким историческим фактом и объясняется сдвиг даты празднования в России.

Вторая мировая война стала самой крупной и кровопролитной в истории человечества. Она продолжалась шесть лет — с 1 сентября 1939 года до 2 сентября 1945-го — и охватила территорию четырёх десятков стран и вовлекла 61 государство. Частью Второй мировой войны стала Великая Отечественная война, которая продолжалась с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го.

День нефтяника

3 сентября отмечается День нефтяника. Фото © Freepik / free-photo

В России 3 сентября 2023 года отмечается профессиональный праздник — День работников нефтяной и газовой промышленности, который коротко называют День нефтяника. Вот несколько фактов о нём: это официальный профессиональный праздник;

отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября;

в 2023 году выпадает на 3 сентября;

был учреждён в 1965 году указом Президиума Верховного Совета СССР;

широко отмечается на предприятиях отрасли и в городах, связанных с этой сферой.

Праздник День нефтяника появился в Советском Союзе в период, когда началось широкомасштабное освоение нефтегазовых месторождений Западной Сибири. А поводом для учреждения стало столетие отечественной нефтяной и газовой промышленности. Осенью 1864 года близ Анапы впервые в России было применено механическое ударно-штанговое бурение нефтяных скважин с помощью паровой машины. Это был первый толчок к развитию отрасли, и уже в начале XX века Россия занимала первое место в мире по добыче нефти.

Нефтегазовый комплекс занимает особое место в экономике и современной России. Благодаря богатым природным ресурсам наша страна не только обеспечена ими сама, но также поставляет нефть, газ в другие государства, обеспечивая теплом и энергией миллионы домов.

Нефтегазовый сектор — это многоуровневая область деятельности. В нём работают специалисты самых разных сфер. Так, там не обойтись без экспертов в безопасности, логистике, менеджменте, международных отношениях, маркетинге и так далее. Сегодня, в День работников нефтяной и газовой промышленности, профессиональный праздник для всех представителей отрасли. Традиционно его широко отмечают на предприятиях нефтяной и газовой промышленности — там проходят корпоративы и торжественные собрания. Также с размахом этот праздник в России отмечается в городах, где сосредоточены крупные нефтегазовые предприятия.

День прощания (Шуфутинов день)

Михаил Шуфутинский — "3 сентября" ("Песня-94"). Видео © YouTube / Михаил Шуфутинский

А ещё сегодня в России отмечается шуточный праздник, который уже стал частью культуры России, — День прощания, или Шуфутинов день. Рассказываем о нём: это неофициальный народный праздник;

отмечается ежегодно 3 сентября;

посвящён песне Михаила Шуфутинского "3 сентября";

празднование сводится к обмену мемами и шутками по поводу даты.

Могли ли авторы песни "3 сентября" в начале 1990-х предположить, что их произведение станет настолько популярным в России? Музыку к нему написал Игорь Крутой, а текст — Игорь Николаев. В 1994 году публика сразу оценила песню, она стала настоящей визитной карточкой певца Михаила Шуфутинского.

Один из мемов про "3 сентября". Фото © memepedia.ru

Новый этап для "3 сентября", как считается, начался с 2011 года, когда Интернет и соцсети уже плотно вошли в жизнь россиян. Вдруг к 3 сентября стали массово плодиться мемы, это произведение стало настоящим культурным феноменом. Главный герой мемов, конечно же, сам Михаил Шуфутинский. Обычно его показывают с одной из строчек песни или придумывают, как он "подбирается" к 3 сентября, чтобы охватить своим произведением все паблики и чаты. Однако есть предположение, что началась эта история не с самого Шуфутинского. Первым мемом, давшим толчок появлению Дня прощания, или Шуфутинова дня, считают фотожабу с изображением американского рэпера Рика Росса со строкой из хита. Тогда плодом шуток стало сходство певца с Михаилом Шуфутинским, и никто не знал, к чему это приведёт.

Предполагаемый мем – "прародитель" Шуфутинова дня. Фото © memepedia.ru

Сегодня, 3 сентября, едва ли кто-то сможет избежать празднования Шуфутинова дня. Так или иначе каждый может увидеть мем, услышать строчку из песни или даже получить поздравление. Как вариант, можно отдать дань маэстро и прослушать песню "3 сентября" с начала и до конца, ведь это день, когда горят костры рябин.

Приметы 3 сентября

Фадеев день

3 сентября Русская православная церковь чтит память апостола от 70 Фаддея. Он жил в I веке нашей эры в сирийском городе Эдесса. Будучи в Иерусалиме, Фаддей услышал проповедь Иоанна Предтечи и сразу принял от него крещение в Иордане. Затем он увидел Иисуса и вошёл в число тех 70 его учеников, которые были посланы для проповедования в разные города и местности. Придя в Эдессу, Фаддей, согласно преданию, излечил народ и жрецов от проказы, принял царя Авгаря в христианство. Версий насчёт смерти апостола несколько. Согласно одной из них, он скончался в Эдессе, другой — в финикийском городе Вирит (Бейрут), где также проповедовал.

В народе этот день называли Фадеев. Считалось, что к 3 сентября нужно убрать все яблоки с деревьев, иначе в следующем году деревья дадут мало урожая. По этой же причине из яблок в течение дня ничего не делали. Ещё на Руси верили, что в этот день незамужние девушки должны сидеть дома и ждать, не пройдёт ли мимо суженный. Да и всем остальным, как полагалось, не нужно отправляться в дорогу — путь будет недобрым.

Погодные приметы 3 сентября

Много рябины — к дождливой осени.

Ясно и тепло — четыре недели будет такая же погода.

Много паутины — к тёплой погоде.

Много мышей — к студёной зиме.

Берёза начала снизу желтеть — к долгому бабьему лету.

Именинники 3 сентября

3 сентября именины у российского комика, телеведущего Павла Воли. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 3 сентября, именины у обладателей следующих имён: Александр;

Игнатий;

Павел;

Марфа. Редакция Лайфа поздравляет именинников, желает здоровья и успехов!

Авторы Вадим Андреев