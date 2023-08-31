Учёные выяснили, что курящие подростки рискуют передать будущим детям астму и ожирение

Курящие с раннего возраста мальчики могут передать своим будущим детям вредные эпигенетические черты. К такому выводу пришли учёные из Саутгемптонского университета в Великобритании и Бергенского университета в Норвегии. Результаты их исследования приводит Clinical Epigenetics.

В ходе эксперимента учёные проанализировали эпигенетические профили 875 человек в возрасте 7–50 лет и изучили пристрастие их отцов к курению, в результате чего изменения были найдены в генах у людей, чьи родители впервые попробовали сигареты в возрасте до 15 лет. Эксперты пришли к выводу, что генетические трансформации связаны с развитием астмы, ожирением и хрипами при дыхании.

Как объяснил один из исследователей Негусс Китаб, в период раннего полового созревания у мальчиков закладываются стволовые клетки, которые отвечают за репродуктивные функции и наследственность. Поэтому изменения эпигенетических маркёров у детей, чьи отцы начали курить будучи подростками, оказались гораздо более выраженными, чем у потомков некурящих или тех, кто пристрастился к сигаретам уже во взрослом возрасте. Теперь учёные бьют тревогу и предупреждают о непоправимом вреде здоровью поколений на несколько десятилетий вперёд.