Люди сбежали, страны нет: Медведев предрёк будущее Украины после массовой эмиграции

Непрекращающийся отток населения стал для украинских властей настоящей головной болью, такими темпами Киеву скоро будет некого гнать на фронт. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Вектор распада виден отчётливо. С таким количеством бросающих своё государство граждан киевскому режиму и его "Украине" скоро будет нечем себя обслуживать, не говоря уж о том, чтобы воевать", — написал он в телеграм-канале.

Политик привёл цифры: 48,5 миллиона человек проживали на Украине в 2001 году, в начале февраля 2022 года постоянную регистрацию в стране имели около 37 миллионов. Сейчас, по утверждению Медведева, можно насчитать от силы 19,7 миллиона украинцев, если вычесть население уже неподконтрольных Киеву территорий, эмигрантов, тех, кто записан лишь на бумаге, но давно сбежал за рубеж.

Замглавы Совбеза напомнил, что за пределами Украины уже числятся 17,9 миллиона человек и это количество будет расти. Медведев иронизирует, что скоро с Незалежной начнёт ассоциироваться лишь одна цифра — 404. "Код компьютерной ошибки: люди сбежали, страна не найдена", — пояснил он.