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31 августа, 09:25

Певица Zivert "зачистила" свою команду из-за обмана на продаже билетов

Певица Zivert уволила концертного директора за теневую продажу билетов

<p>Певица Zivert (Юлия Зиверт). Фото © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Певица Zivert (Юлия Зиверт). Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Певица Юлия Зиверт, известная под псевдонимом Zivert, заподозрила своего концертного директора в мошенничестве с продажами билетов, после чего уволила его. Об этом артистка рассказала сама в соцсети.

"Нам удалось раскрыть массу странных историй, которые происходили на моей концертной кухне в течение четырёх лет. Как нам стало известно, в тех событиях был замешан мой теперь уже бывший концертный директор Влад Поляков", — написала она.

По её словам, в деле также замешан некий Кирилл Орешкин, который не числился среди членов её команды. Zivert заверила, что "зачистила" прежний департамент нечистый на руку. Теперь концертным директором назначена Евгения Лазаревская. "Мы начинаем новый сезон с генеральной уборки", — иронично заметила певица.

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Татьяна Миссуми
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