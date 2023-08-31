Студентам в Москве разрешили писать диплом при помощи ChatGPT и других нейросетей

Московский городской педагогический университет (МГПУ) разрешил своим студентам пользоваться искусственным интеллектом в учёбе. Теперь учащиеся вуза могут работать с чат-ботами, например ChatGPT, и другим софтом, основанным на ИИ, для сбора данных и подготовки текста для выпускной квалификационной работы. При этом анализ, обработка и аргументация добытой с помощью нейросетей информации остаются задачами студентов. Об этом рассказал ректор МПГУ Игорь Реморенко.

"ИИ — одна из передовых технологий, активно распространяющихся в современном обществе. Де-факто и студенты, и преподаватели этим уже пользуются. Но, чтобы не допускать плагиата, создавать тексты честно, аргументированно излагать выводы, нужны общие правила использования ИИ", — объяснил ректор вуза в беседе с "Газетой.ru".

По его мнению, руководство вуза совершило шаг, который отвечает современным веяниям. Запрет нейросетевых программ был бы более простым решением, но никак не самым эффективным. Раз уж выпускникам в будущем так или иначе нужно будет работать с такими инструментами, то начинать учиться стоит уже в высшем учебном заведении.

Разрешение на использование ИИ во время написания дипломной работы позволит студентам наработать востребованные навыки по внедрению новых инструментов, анализу больших данных, проверке и аргументации найденной информации. Тем не менее процесс не будет пущен на самотёк: университет разработал достаточно строгий регламент, который не позволит студентам использовать ИИ для обычного списывания.

Реморенко добавил, что программы, генерирующие информацию, не должны считаться достоверным источником, а полученные из них данные требуют к себе критического отношения, хотя и прекрасно подходят для анализа и новых идей. Ректор отметил, что сгенерированные тексты очень полезны в групповых дискуссиях и при поиске решений.

Стоит отметить, что вуз в полном праве принимать такие решения. Это следует из пункта 13 "Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры", утверждённого приказом Минобрнауки РФ.