Регион

Уведомления отключены

31 августа, 09:22

Министр просвещения РФ исключил переход на полную дистанционку в школах

Кравцов: В школах России никогда не будет полного дистанционного образования

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объяснил, почему в России невозможно введение полного дистанционного образования. По его словам, в таком формате не может быть никакого гармоничного развития.

"У нас нет дистанционного образования, и быть не может, и не будет никогда. Не может дистанционно обучаться школьник, потому что [в таком случае] нет системы воспитания, прежде всего общения с учителем, со сверстниками", — сказал он на десятом общероссийском родительском собрании.

Абитуриентам за серебряную медаль на ЕГЭ будут начислять до трёх баллов дополнительно

Абитуриентам за серебряную медаль на ЕГЭ будут начислять до трёх баллов дополнительно

Кстати, ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что наша страна фактически вошла в десятку стран по качеству общего образования. Министр подчеркнул, что триумф российских школьников на международных олимпиадах это полностью подтверждает.

Обложка ©

ТАСС / Донат Сорокин

Николь Вербер
  • Новости
  • Минпросвещения РФ
  • сергейкравцов
  • Образование
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров