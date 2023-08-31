Министр просвещения РФ исключил переход на полную дистанционку в школах

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объяснил, почему в России невозможно введение полного дистанционного образования. По его словам, в таком формате не может быть никакого гармоничного развития.

"У нас нет дистанционного образования, и быть не может, и не будет никогда. Не может дистанционно обучаться школьник, потому что [в таком случае] нет системы воспитания, прежде всего общения с учителем, со сверстниками", — сказал он на десятом общероссийском родительском собрании.