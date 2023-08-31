В России упростили условия поступления на службу в МВД

С 4 августа текущего года вступил в силу Федеральный закон № 436-ФЗ, упрощающий условия поступления на службу в органы внутренних дел России, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В частности, документ изменил возрастные ограничения для желающих прийти работать впервые.

"Ранее на службу в органы внутренних дел можно было поступить до 35 или 40 лет в зависимости от должности, на замещение которой претендовал гражданин. В настоящее время возрастные ограничения поступления на службу определяются в зависимости от специального звания, присваиваемого при поступлении на службу", — отметила она.

Например, при присвоении специальных званий рядового и младшего начальствующего состава предельный возраст теперь составляет 50 лет, а специальных званий среднего и старшего начальствующего состава, за исключением полковника, — 55 лет. Также более не практикуется институт поручительства для приходящих на работу в органы.

Кроме того, тем, кто ранее проходил службу на должностях, предусматривающих присвоение специальных или воинских званий, и поступает на работу в органы для выполнения специальных задач или задач в особых условиях, теперь есть возможность заключения контракта на срок до года без необходимости проходить испытательный срок.

Также закон позволяет продолжить службу сотрудниками органов, которые получили ранения или были признаны негодными по состоянию здоровья в результате выполнения задач в особых условиях. Желающие, получившие государственные награды за подобную работу или являющиеся ветеранами боевых действий отныне могут поступить на службу на индивидуально подобранные должности.