Аналитики назвали три самые популярные стриминговые платформы в России

В России активно набирают популярность стриминговые платформы, их посещаемость в 2023 году выросла на 50%. Конкуренцию Twitch составляют китайский Trovo и новичок рынка — российский VK Play. Основную поддержку стримерам оказывают миллениалы, на них приходится почти половина всей аудитории донатных сервисов. Как сообщили Лайфу в пресс-службе "Мегафона", к таким выводам пришли специалисты компании, проанализировав обезличенные данные абонентов.

Twitch остаётся самым востребованным сервисом для стримеров. За год его аудитория в России увеличилась на 24%, несмотря на ограничения в монетизации и призывы блогеров переходить на другие платформы. Китайский сервис Trovo от компании Tencent, несмотря на потерю трети аудитории в течение 2023 года, занимает второе место.

Замыкает топ-3 лидеров платформа VK Play, запущенная в апреле прошлого года.

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Стоит отметить, что основное ядро аудитории стриминговых платформ сместилось от зумеров к миллениалам. Так, если в 2022 году абоненты 17–25 лет составляли 48% от всех посещений, то теперь их доля уменьшилась до 44,5%. На первое место же вырвались миллениалы (25–35 лет) — 47% против 40% годом ранее. Третью позицию занимают абоненты в возрасте 35–45 лет с долей около 8%.

Кроме того, миллениалы чаще других финансово поддерживают любимых стримеров — именно они составляют сегодня 46% аудитории донатных сервисов, в то время доля зумеров равна 35%.

Наиболее популярной российской донатной платформой стала boosty.to. За первые шесть месяцев 2023 года её посещаемость увеличилась в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Помимо того, в топ-3 самых популярных сайтов для пожертвований у россиян вошли sponsr.ru и donatepay.ru. В целом за год аудитория российских донатных сервисов выросла втрое.